L'ex arbitro Iannone: "Solo l'arbitro può valutare l'entità del contatto Osimhen-Godin, il protocollo Var impediva di intervenire"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro.

"Gol annullato a Osimhen? Manca un elemento chiave affinché il VAR possa stabilire l'entità del presunto contatto e l'unico che può stabilire questo è l'arbitro. Dal VAR puoi verificare se un contatto ci sia stato o meno ma da protocollo non posso intervenire se il contatto c'è stato, c'è un limite d'azione. Solo l'arbitro può valutare l'entità, cioè l'intensità del contatto. Il protocollo VAR va arricchito. Una cosa analoga successe nell'aprile del 2006 in un Barcellona-Milan, per un contatto tra Shevchenko e Puyol. Per me comunque era un veniale appoggio, Godin ha massimizzato quel tocco".