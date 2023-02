L'ex arbitro Iannone a CN24: "Vasquez andava espulso per il fallo su Lozano, giusto non dare rigore su Kvara"

L'ex arbitro Antonio Iannone è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Gol annullato a Vlahovic? Queste sono le regole e vanno rispettate, inutile parlare di altro. Kvara incrocia la gamba dell'avversario e cade in area di rigore, rientra in un contatto di gioco ed è corretto non dare il calcio di rigore, così come non ammonire il giocatore georgiano. A mio avviso elimina la fallosità della giocata la mossa del difensore che anticipa il giocatore del Napoli con il piede avanti. Lozano subisce un vero e proprio fallo da Vasquez, si tratta di un intervento imprudente e il giocatore andava espulso. Gli arbitri internazionali subito ti puniscono per interventi simili, è stato un'errore dettato dalla poca esperienza. La candidatura di Rocchi è un messaggio importante, ci sono state tante turbolenze nella figura degli arbitri in questi anni".