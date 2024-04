Le parole dell'ex arbitro Antonio Iannone durante CalcioNapoli24 Live a CN24 Tv:

Monza-Napoli, manca un rigore agli azzurri

"Non giudico penoso l'arbitraggio di ieri per la partita Monza-Napoli, possiamo soffermarci sul contatto Zerbin-Ngonge per quello che è accaduto. Il var non è intervenuto perché è ritenuto non un evidente errore, anche se per me lo era. Se fosse stato fischiato rigore il Var non sarebbe intervenuto per toglierlo".