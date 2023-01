L'ex arbitro Iannone a CN24: "Sozza è uno dei migliori, può governare Inter-Napoli senza farsi condizionare"

L'ex arbitro Antonio Iannone è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Non ha senso fare argomentazioni sulla designazione dell'arbitro Sozza per Inter-Napoli nonostante sia di Milano. Sozza è ritenuto capace e in forma, per questo avranno scelto lui per il big match Inter-Napoli. Nonostante abbia commesso errori nell'ultima partita di Serie A prima della sosta. Milan-Fiorentina è stata una partita condotta bene ma dove ha commesso degli errori anche in base al suo credo calcistico. E' un arbitro forte che può tranquillamente condurre un big match come quello di Inter-Napoli. E' uno dei migliori in circolazione tra i giovani e anche a livello internazionale, non si farà condizionare.

Vedo difficile allungare i tempi di recupero a stagione in corso seguendo quanto accaduto ai Mondiali. Aumentando il tempo a disposizione può aumentare il tempo effettivo di gioco, ma bisogna farlo nella maniere migliore possibili. Possiamo migliorare quanto vogliamo il tempo effettivo per lo spettacolo, ma se continua il possesso sterile non cambia nulla. Il fuorigioco semi-automatico accerta in maniera millimetrica le posizioni come la goal line technology".