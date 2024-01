L'ex arbitro Iannone a CN24: "Rapuano con poca esperienza, designazione mi ha sorpreso! Primo giallo a Simeone non c'è, applaudo ADL per un motivo"

Antonio Iannone, ex arbitro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Prestazione di Rapuano in Supercoppa? Ieri si è visto come lo stesso arbitro, all’interno della stessa gara, ha arbitrato un modo nel primo tempo ed in un altro modo nella ripresa. Rapuano, già al momento della designazione, mi aveva sorpreso non poco anche se ho dato fiducia alla scelta di Rocchi perché è in fase di crescita e tra i fischietti più in forma nell’ultimo periodo. Di certo escludo ogni tipo di malafede, ma mi sorprende il contesto visto che stiamo parlando di una vetrina internazionale ed un palcoscenico diverso dal campionato di Serie A. Rapuano, molto probabilmente, non aveva l’esperienza e l’affidabilità per un palcoscenico così importante, a differenza di altri arbitri che hanno diretto gare più delicate come ad esempio un derby di Roma.

Nel primo tempo vengono fatte scelte disciplinari e nel secondo tempo delle altre, questo è sintomo di poca esperienza. Nella ripresa si è assistito ad una direzione disciplinare del tutto differente, forse perché si è reso conto di poter perdere il governo della gara ed ha iniziato ad ammonire con tutt’altra frequenza. Le sue decisioni sono assolutamente discutibili, la scelta su Simeone è la chiosa dopo quelle su Barella e Rrahmani. Il secondo giallo sull’argentino c’è perché si parla di step on foot, ma la mala gestione arriva da prima perché le scelte disciplinari di Rapuano ne hanno condizionato il prosieguo di gara. La prima ammonizione non c’è proprio, si tratta di un fallo di gioco con un Napoli a difesa schierata e disposto senza nessuno squilibrio tattico. La seconda ammonizione, invece, ci sta tutta perché è certificata come step on foot che da diversi anni ormai porta al cartellino giallo. Applaudo il garbo di De Laurentiis nel post partita, che ha fatto notare come Simeone sapesse di essere ammonito e che quel tipo di intervento è da ammonizione. Tutto viene messo in discussione dalla prima ammonizione, anche all’Inter sono state comminate sanzioni che non avevano logicità. Rapuano ha lasciato tante perplessità sotto l’aspetto disciplinare, è stato un'arbitraggio insufficiente”.