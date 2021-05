L'ex arbitro Gavillucci a CN24: "Mazzoleni? La Var va usata su errori chiari ed evidenti: nel caso di Benevento non doveva intervenire"

L'ex arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Per il fallo di contatto l'intensità viene decisa dall'arbitro, il Var non dovrebbe intervenire. Non c'è nessun regolamento che vieta la desginazione al Var della stessa persona contro la stessa squadra per due gare di seguito. Mazzoleni? A mio avviso ha commesso un errore ieri. Il fatto che sia un episodio dubbio, se chiediamo a dieci persone quattro diranno rigore e sei no, vuol dire che non c'è stato un chiaro ed evidente errore. Ragion per cui, la Var non doveva proprio intervenire. In Napoli-Cagliari è stato decisivo Fabbri e non Mazzoleni perchè è stato l'arbitro ad individuare l'intensità del contatto tra Godin e Osimhen. Il protocollo è chiaro, ma manca ad un'uniformità di giudizio. Ad inizio stagione gli interventi erano pochi mentre in questo finale sono in aumento. Non diamo quindi la colpa al protocollo ma ad altre cose".