L'ex arbitro De Marco: "Tocco di mano di Zielinski? E' rigore da regolamento! Quello su Mertens non c'è assolutamente"

Andrea De Marco, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il braccio di Zielinski è largo, c'è una deviazione molto ravvicinata ma Valeri è stato bravo a richiamare l'attenzione di Massa. E' rigore da regolamento.

Il rigore assegnato a Mertens? E' un errore grave, ci sta concederlo in presa diretta ma se lo rivedi non c'è. Perché Valeri non ha richiamato l'attenzione di Massa? Questo non è mai calcio di rigore, sfido i tifosi del Napoli a dire il contrario.

La trattenuta su Ribery nel finale c'era, ha sbagliato anche lì.

Senza VAR sarebbe stata una prestazione pessima quella di Massa. Lui e Valeri saranno fermi per il prossimo turno".