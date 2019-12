Ultimissime calcio Napoli - Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"C'era un rigore per il Napoli, per un abbraccio ricevuto da Manolas in area. Il VAR doveva segnalarlo all'arbitro. Non c'era rigore invece per il tocco involontario di mano di Tomiyasu. Inoltre sul gol di Sansone, c'e' un fallo su Maksimovic: si poteva annullare".