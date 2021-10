L'ex arbitro Bergonzi: "Juve-Roma? Avrei fatto come Orsato: fischiavo rigore! Ha commesso solo un errore, vi spiego..."

Napoli Calcio - Mauro Bergonzi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Juve-Roma? La norma può essere applicata su decisione dell'arbitro. Un episodio che fa discutere tanto e fa parlare molto. Onuno ha la sua idee, io avrei fatto come Orsato. Agli arbitri insegnano che più vantaggioso del rigore non esiste nulla. La confusione nasce quando si dice che doveva lasciare giocare: se Abraham avesse calciato fuori non andava dato rigore? Forse poteva non parlare nel tunnel ma era abbastanza caldo. Espulsione Luis Felipe? Anche lì partita difficilissima, con tanti episodi. Rigore per la Lazio, 100 arbitri fischiano rigore: da regolamento è applicabile, c'è un braccio largo".