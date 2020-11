L'ex arbitro Bergonzi: "Il primo giallo a Bakayoko è un errore chiaro ed evidente. Gomitata Ibra? Ecco perché poteva starci il rosso"

Ultimissime Napoli - Mauro Bergonzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Valeri, al netto dei due episodi Bakayoko e Ibra, ha diretto la gara con la consueta esperienza e personalità. Non mi sento di dire che ha arbitrato male perchè non l'ha fatto, ma certi episodi vanno analizzati. Il primo giallo a Bakayoko? Secondo me non è da ammonizione e nemmeno fallo perchè è in anticipo netto. Valeri ha avuto una percezione diversa, non ha visto che il pallone è stato preso in maniera chiara, netta e pulita. Ibra? E' un episodio difficile dal vivo, ce ne siamo accorti solo con il replay. Il regolamento dice che è rosso c'è vigoria sproporzionata tesa a creare incolumità dell'avversario. In questo caso non c'è violenza, ma c'è un pericolo all'avversario. Poteva quest'ultimo essere un parametro per giudicare, il rosso poteva starci"