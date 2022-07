L'esperto di calcio polacco Di Carlo: "Zielinski? Lo conosco da quando aveva 16 anni: vi dico il suo futuro"

Durante la trasmissione “A Tutto Mercato” su TMW Radio è intervenuto l’agente fifa ed esperto di calcio polacco Gianluca Di Carlo per commentare vari temi.

Sul mercato dei calciatori polacchi e la situazione Lewandowski, che cosa pensa?

“Su Lewandowski io sto vedendo una gestione del calciatore che non va bene. Da ragazzo secondo me aveva una gestione giusta, quando è finito l’idillio, poi, non ho visto sempre scelte giuste a mio parere. Come quella di quest'anno in più in Germania, alla fine gli sta costando. I 50 milioni chiesti a oggi dal Bayern Monaco sono un modo per dire che il club non lo vuole vendere, anche se basta pensare che 3 anni fa il cartellino valeva 80. Mi sembra una volontà chiara della società che non ha un rapporto buono con l’agente, anche per la questione Alaba dello scorso anno. Penso che a meno che di una follia del Barcellona da un punto di vista economico sarà difficile andare via”.

Che idea si è fatto su Zielinski e su Piatek?

“ Zielinski lo conosco bene da quando aveva 16 anni ed è un grande giocatore. Secondo me potrebbe andare domani a giocare in squadre come Liverpool o Real Madrid. Fa bene insomma il Napoli a tenerselo davvero stretto. Non penso, perciò, a meno di offerte di grandissimi club, che vada via. Su Piatek devo essere sincero: io, anche nel periodo incredibile al Genoa, dissi subito che non era Lewandowski e presi anche molte critiche”.

Il Bayern Monaco potrebbe andare su Lautaro Martinez?

“Do per certo che la missione dell’Inter è tenere l'argentino. Il progetto era vendere Perisic e poi fare movimenti in difesa. So che, quindi, Lautaro resterà a Milano anche la prossima stagione”.

Dell’exploit di Zalewski che idea si è fatto?

“Che il ragazzo fosse un grande talento si vedeva anche in Primavera. Poi comunque diamo a Cesare quello che è di Cesare, perché è vero che molto merito è di Mourinho, che lo ha fatto esordire, e del ragazzo, ma è anche di chi lo ha fatto crescere in silenzio in Primavera come ha fatto Morgan De Sanctis. Mourinho è bravo anche in questo, nel capire i giovani. Zalewski è di grandi prospettive e ha un grande talento, visto in questo suo anno importante”.