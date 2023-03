L'editoriale di Chiariello: "Tutti tranquilli, questo Napoli non mollerà: il DNA è vincente"

Ai microfoni del Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha dichiarato nel suo editoriale:

“A -16 il Napoli aveva abbondantemente abusato della Cremonese, che gli aveva scippato il posto in Coppa Italia. All’indomani di quella partita il Napoli aveva il 99,46% possibilità di vincere lo scudetto, una quasi assoluta certezza%. Dopo altre due partite, il Napoli era dato campione al 100%, neanche un minimo dubbio. Sarri ha scalfito questa certezza statistica, portando la percentuale al 99,70%. Campionato stracciato, finito. Eppure se poco, poco la memoria ci sovviene, il Napoli di Sarri aveva fatto anche meglio di questo di Spalletti. Aveva un punto in più alla stessa giornata, 66 a 65. Parliamo di dettagli, l’enorme differenza sta nel fatto che all’epoca c’era una Juve molto forte che incalzava ad un solo punto il Napoli. L’anomalia è stato questo Napoli, come il Napoli di Sarri e quella Juve di Allegri, che hanno corso in maniera over-perfomante rispetto alle altre. L’anomalia è che ora c’è un Napoli che domina il campionato. Proprio per questo pensavo, e purtroppo mi sono sbagliato, che la Lazio non rappresentasse un ostacolo così elevato, pensando che ci fossero più difficoltà con l’Atalanta. Sarri, al Maradona, ha dato una dimostrazione di come si organizza una partita difensiva in chiave moderna. Campanello d’allarme? Assolutamente no! Ora le altre pensano che possono attaccare il Napoli, se ne prendono tre e se le portano a casa. Spargiamo tranquillamente fiducia, perché questo Napoli non mollerà!”