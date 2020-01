Chiariello: "Situazione drammatica! Squadra senza schema, ringraziate Giuntoli e Ancelotti" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Umberto Chiarello ha commentato a caldo Napoli-Inter nell’editoriale su Canale 21:

“Parlare dopo siamo buoni tutti, se qualcuno prova a fare qualche analisi preventivamente come ho fatto io, viene sommerso dalle parolacce. Sarei rimasto contento di un pareggio vista la grande fiducia che ha l’Inter. Il Napoli in 18 partite ha fatto 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte; in casa ben 5 sconfitte. Il Napoli con Gattuso ha collezionato due sconfitte in tre partite, sabato va in casa della Lazio e il rischio di un’altra sconfitta è altissimo, poi Fiorentina e Juvenuts. Un gennaio insomma difficilissimo, nel frattempo il ds Giuntoli è andato in vacanza ed è tornato il 3 gennaio e per ora ancora non ha comprato nessuno. In campo i giocatori non sanno cosa fare, questa squadra grazie ad Ancelotti e Giuntoli non può giocare con nessun sistema di gioco. Manolas è un disastro, stasera mi dispiace per Meret e per Di Lorenzo che si è sacrificato per fare qualcosa che non sa fare. La situazione è davvero drammatica, non ho visto stasera segnali positivi. In attacco comunque la qualità c’è ma oltre a ciò il deserto. Pensavate davvero che con un motivatore come Gattuso si risolveva tutto? Elmas dove sta? Lozano sbatte contro gli avversari e sbaglia due cross consecutivi ed è costato 50 mln. Non si aspetta di risparmiare il milioncino nel mercato di gennaio quando si sta precipitando in classifica. O ci si mette a lavorare oppure ricorderemo questa stagione come quella dell’infamia!”