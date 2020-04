L'editoriale di Chiariello: "Niente play off in caso di sospensione della Serie A, Napoli in Europa League in ogni caso" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha letto il suo tradizionale editoriale durante "Campania Sport". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per il calcio c'era l'ipotesi di ripartenza del 27 maggio ma ora questa ipotesi è saltata ed il calendario studiato va rimodulato. L'aver fissato la ripresa degli allenamenti al 18 maggio sblocca parzialmente la situazione, dando la possibilità alle squadre di far rientrare i calciatori e di studiare misure per isolari tutti, dai giocatori agli addetti alle pulizie, con i centri chiusi. C'è una ripartenza ma non è indiscriminata. Il 25 maggio la UEFA vuole sapere dalle Federazioni cosa hanno deciso: quando riprendono, quando finiscono e come finiscono. C'è l'ipotesi di play off e play out. Termine ultimo fissato: il 2 agosto. Si sta cercando una proroga della scadenza dei contratti con un accordo collettivo. Se i Paesi non riprendono dovranno comunque dare le squadre iscritte alle competizioni europee e l'UEFA entrerà nel merito dal momento che avrà valore solo il merito sportivo. E' più probabile che si riparta in Italia ma se questo non dovesse accadere non sarà assegnato lo scudetto e dovrà stabilire criteri per l'assegnazioni dei posti UEFA. Con tutti i criteri il Napoli sarà in Europa League. In ogni caso ci saranno tante cause di club danneggiati dalle decisioni che saranno prese".