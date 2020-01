L'editoriale di Chiariello: "Nessuna critica, ma sono preoccupato per il futuro del club" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Umberto Chiariello ha dichiarato nel suo editoriale durante il Campania Sport su Canale 21:

“Sono passati 15 anni dal giorno in cui De Laurentiis comprò il Napoli dal tribunale fallimentare, il terzo lustro della sua gestione si è concluso. Ha mantenuto le sue promesse. Il Napoli nei primi 5 anni è tornato nel calcio che conta, nei seguenti 5 si è consolidato, e negli ultimi 5 ha provato a vincere. La Lazio ha vinto più degli azzurri anche se ha meno partecipazioni in Champions. Il 2019 è stato l'anno dei disastri: arrivato secondo ma senza lottare per nulla e quest’anno i disastri. Per ora si sta cercando di prendere Lobotka cercando di limare sul prezzo il più possibile sui milioncini, di sicuro non stiamo parlando di Ciccio Romano. Vorrei dire che quando si fa bene in date condizioni storiche, non è detto che si farà sempre bene. Non voglio cominciare il 2020 facendo la Cassandra, ma se il Napoli non si ristruttura iniziando dal settore giovanile saranno guai e per questo sono preoccupato".

