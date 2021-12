L'editoriale di Chiariello: "Insigne in condizioni pessime ma nel Napoli c'è un problema Ospina! L'assenza di Koulibaly pesa come un macigno"

Umberto Chiariello ha rilasciato nel corso di Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21, della sconfitta del Napoli con l'Empoli nel suo editoriale:

Ultime calcio Napoli

"Oggi non si è visto un pessimo Napoli. Niente da vedere con delle pessime gare del recente passato. Oggi il Napoli ha perso per demeriti propri e meriti dell'Empoli e anche perchè il calcio è soggetto anche alla Dea Bendata dove la palla non entra in nessun modo. Il Napoli da inizio novembre è nono in classifica. Si è rotto il giocattolo? Temevamo la coppa d'Africa che si è raddoppiata dagli infortuni. Si vede molto quanto manchino Anguissa, Osimhen e soprattutto Koulibaly anche se Juan Jesus ha fatto prestazioni positive. Sembra che io ce l'abbia con David Ospina, ma dico che anche contro l'Empoli non è stato perfetto. Quando c'è da fare la grande parata, lui non c'è mai. Il goal di Patrick Cutrone è stato molto fortunato, ma il colombiano avrebbe potuto fare certamente di più. Ospina però è il titolare del Napoli, non ci sono le condizioni affinché Meret ne prenda il posto. Meret deve andare via, non c'è futuro per lui in azzurro. Non c'è nemmeno il capitano Lorenzo Insigne, al rientro da un infortunio, è in una condizione fisica devastante, pessime. Il Milan ha pareggiato nei minuti di recupero con l'Udinese. Male anche la Juventus con il Venezia e la Lazio di Maurizio Sarri è stata addirittura sconfitta in rimonta dal Sassuolo. Chi gioca in Europa paga inevitabilmente dazio. In Italia non c'è la capacità di affrontare il doppio impegno: è un problema di tenuta. Temevo più l'Empoli che il Leicester. Se il Napoli non va a vincere a Milano, dobbiamo tenerci stretto il quarto posto. E' l'ultima volta che possiamo guardare avanti".