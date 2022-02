L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli ha il 20% di probabilità di vincere lo scudetto: il pareggio cambia le quote per il successo"

Ai microfoni del Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha dichiarato:

Ultime calcio Napoli

“Era una partita scudetto, anche perché se il Napoli l’avesse persa sarebbe stato tagliato fuori dalla lotta. Il pareggio non lascia tutto invariato, perché le possibilità del Napoli di lottare per il tricolore diminuiscono drasticamente. Infatti in un eventuale arrivo a due con l’Inter il Napoli perderebbe per via degli scontri diretti. E’ chiaro che oggi con la vittoria del Milan sulla Samp le quote scudetto cambiano. Per me l’Inter ha il 50% di vincere il titolo, il Milan il 30% e il Napoli il 20%. Il Napoli è uscito fuori due volte nella ripresa, una volta per un errore di Barella e l’altra con Elmas. Anzi è stato un merito del Napoli quello di non farsi ribaltare come all’andata, ha dimostrato di essere forte contro questa Inter. Se il Napoli mantiene questo passo può avere ancora possibilità. La gente a Napoli oggi era un po’ dispiaciuta ma non delusa".