L'avvocato D'Avirro a CN24: "Sentenza giusta e motivazioni corrette: il comportamento della Juve è stato seriale"

L'avvocato Nino D'Avirro è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Andrea Agnelli

L'avvocato D'Avirro sul caso Juventus

"Caso Juventus? Dalle indicazioni sommarie che ho visto dalle motivazioni, ritengo che la motivazione sia corretta. L'argomento sollevato, dal momento che c'è stata la decisione della Corte Federale, porta ad una decisione chiara. Sulla base delle intercettazioni, è evidente che la contestazione viene dal fatto che il comportamento della Juventus sia stato seriale. I giudici della corte hanno ritenuto che questo disegno della Juve era finalizzato a plusvalenze fittizie, applicando una penalizzazione così pesante. La plusvalenza ha una sua rilevanza, porta ad una valutazione eccessiva. Nel falso in bilancio, la valutazione eccessiva ha una rilevanza penale, tutto è corretto. Deferimento? E' un provvedimento verso alcuni personaggi della società. Il rischio è relativo, si condanna se il comportamento è seriale e duraturo nel tempo".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli