L'avv. Chiacchio: "Ricorso Osimhen, si decide tutto a inizio settimana. C'è ottimismo visto i precedenti"

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen saprà a inizio della prossima settimana se sarà disponibile per la gara con la Juventus. C’è ottimismo per la riduzione di squalifica. Il fallo si è verificato in un’azione di calcio d’angolo dove tutti sono in movimento. Non può considerarsi azione a distanza di gioco. Non ci sono state volontarietà e lesioni. Il Giudice resta Mastandrea, in Serie B un giocatore ha avuto una giornata di squalifica per un fallo volontario grave. Chiesto un verdetto aggiuntivo all’arbitro Aureliano".