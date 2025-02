L'avv. Chiacchio: "Caso Osimhen, Napoli già prosciolto dal punto di vista sportivo! Su Manolas invece..."

L'avvocato esperto di diritto sportivo Edoardo Chiacchio ha chiarito i fatti legati a De Laurentiis nel corso di Marte Sport Live. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da Radio Marte:

"Il Napoli a mio giudizio rischia poco o nulla dal punto di vista sportivo. Per quanto riguarda il caso Osimhen, il processo sportivo è stato celebrato ed il Napoli è stato prosciolto in due gradi di giudizio, dal Tribunale Federale nazionale e anche dalla Corte Federale, che rigettò il ricorso in appello proposto dalla Procura. Il Napoli al momento ha un giudicato definitivo che lo mette a riparo da qualsiasi sinistro scenario. L’unica ipotesi, ma ho i miei dubbi che si verifichi, che potrebbe permettere alla Procura federale di riaprire il processo, è l’emersione di fatti nuovi, che andrebbero a sconvolgere e a contraddire quanto giudicato. In questo vaso la Procura federale potrebbe proporre un ricorso per revocazione. Nessuna assonanza con la la Juve: in quel caso emersero elementi nuovi che cambiarono lo scenario in modo travolgente, vedi ad esempio le intercettazioni, i libri neri e tante altre cose. Per il caso Manolas è ancora troppo presto per parlarne, al momento non è un’ipotesi che può essere presa in considerazione. All’apertura del processo si è molto lontani e per quanto mi riguarda, al momento, si può stare tranquilli. Ferrari della Sampdoria è stato squalificato a differenza di Martinez, per presunte bestemmie, perché la Procura non ha evidentemente ritenuto che il caso dell’argentino dell’Inter fosse da segnalare al giudice sportivo, non ha promosso l’azione perché evidentemente non ha intravisto indizi chiari e certi".