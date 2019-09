L'assessore Borriello: "Non abbiamo problemi a gestire noi i maxischermi. Con altri 10 milioni ristruttureremo anche l'esterno dello stadio"

Notizie Calcio - In diretta a ‘Il Bar dello Sport’, trasmissione diretta da Michele Chianese e Diego Maradona Junior in onda su Radio CRC, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo sport: “Lo stadio è bellissimo. Con le risorse che avevamo abbiamo elevato la sicurezza, rientrando nei nuovi standard. Avremmo avuto bisogno di altri 10 milioni per ristrutturare anche l'esterno, ma accadrà. I ragazzi con i piedi sui sediolini è una cattiva abitudine che, col tempo, scomparirà. La convenzione è immodificabile. Qualche partita sulle manutenzioni va approfondita. I maxischermi? Non abbiamo problemi a gestirli , sono 15-20mila euro annui. Il tema delle immagini è risolto, ma se i maxischermi li gestisce il comune, c'è un problema nel far scorrere le immagini, di proprietà della Società. Non vedo situazioni insormontabili. Quando avevo 15 anni andavo allo stadio per seguire Maradona. Questa sera mi stremeranno le gambe nel vedere Napoli-Liverpool. I napoletani, per questa maglia, fanno sacrifici. La stampa ha un difetto: esagera per attaccare la città. Negli altri stadi le persone è in piedi, senza necessariamente stare sui sediolini, e anche al San Paolo è stato disposto uno spazio affinché i tifosi possano stare in piedi senza rovinare i sediolini. Nessun allarme, la piscina aprirà alla fine di settembre”.