L'Arena, Arioli a CN24: "Natan all'Hellas? Piace, ottimi rapporti tra i club: la continuità può aiutarlo a crescere"

Francesco Arioli, giornalista de L’Arena, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato, in onda dalle 20 alle 21, dal lunedì’ al venerdì:

“Natan? Il profilo piace molto, i rapporti con il Napoli sono ottimi e credo che ci siano le convenienze. La continuità può aiutarlo a crescere. Se il Napoli l’ha scelto per sostituire un’icona come Kim, avrà avuto informazioni importanti, non era prese a casaccio. Il mercato l’hanno fatto grandi dirigenti a Napoli, quindi è un calciatore di valore. Il passaggio a Verona potrebbe portare benefici a Natan e al Verona che ha necessità di fare operazioni al risparmio, andando a vendere e facendo plusvalenze. Verificare Natan in un disegno tattico come quello di Zanetti, sarebbe interessante. Il mercato si smuoverà alla fine, al momento ci sono soltanto tante parole”.