L'architetto Zavanella: "De Laurentiis vorrebbe uno stadio all'avanguardia per il Napoli, il Maradona meriterebbe una revisione"

Gino Zavanella, architetto e amico di De Laurentiis, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi sono sentito con il presidente De Laurentiis, ma per niente di particolarmente concreto. Ci rivedremo quanto prima. Non abbiamo mai parlato di lavori o progetti a Castel Volturno o per altro. Faremo un pranzo insieme quando De Laurentiis vorrà. L’idea del presidente è quella di avere uno stadio all'avanguardia per il Napoli calcio, il Maradona meriterebbe una revisione. quella di avere uno stadio suono. In questo momento mi sto incontrando con varie società di Serie C che hanno ottimi presidenti e si lavora per uno stadio di proprietà. Tutte le squadre dovrebbero avere uno stadio di proprietà, è una voce di bilanci importantissima”.