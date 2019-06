L'arbitro Rocchi: "VAR? Le polemiche non finiranno mai, c'è margine di soggettività sui falli di mano"

Gianluca Rocchi, arbitro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La serenità con cui ho diretto la finale di Europa League tra Arsenal e Chelsea, sapendo di avere il sostegno del VAR, soprattutto di un VAR come Irrati, non è spiegabile. Certo, poi, le polemiche non finiranno mai, perché c'è sempre un margine di soggettività, principalmente sul fallo di mano. Ma ecco che qui la centrale unica aiuterà: potremo confrontarci tutti insieme, e con meno VAR impegnati, e la qualità non potrà che migliorare".