L'arbitro Rocchi: "L'assenza del pubblico ha inciso in alcune chiamate, regolamento ha reso logiche alcune cose. VAR strumento fenomenale"

Ultime notizie calcio Napoli – Gianluca Rocchi, arbitro all’ultima direzione arbitrale della sua carriera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dal lockdown in poi potrebbe aver inciso, nella chiamata di alcuni falli un po’ particolari, l’assenza del pubblico. E’ un altro sport e ti dà una percezione dell’episodio differente. Adesso, dal ritiro in poi, voglio godermi un po’ la famiglia. Il regolamento ci ha facilitato il lavoro ed ha reso alcune cose molto più logiche. Quello che è cambiato, però, è che adesso c’è molta più attenzione su di lui perché abbiamo a disposizione uno strumento fenomenale come la VAR”.