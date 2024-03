L'arbitro Maresca: "San Siro lo stadio più emozionante, il tema del fallo di mano è complesso. Bisogna accettare che il calcio non è perfetto come il tennis"

L'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli è intervenuto alla Domenica Sportiva ai microfoni della Rai:

"Lo stadio che incute più pressione ad un arbitro? Più che incutere pressione è affascinante, bello ed emozionante per chi può aver arbitrato in tutti gli stadi d'Italia direi il San Siro. Un altro stadio caldissimo e incredibile è il Ferraris di Genova. Anche lo Juventus Stadium è bellissimo, anche l'Olimpico nonostante la pista d'atletica si sente e governa le emozioni.

Il rapporto col Var è spesso più semplice di quello che voi pensate. Comunicare con un collega è molto importante, a volte poi si cambia idea ed altre si resta nella propria decisione. La partita Napoli-Juventus è tra le più difficili del calcio italiano, Irrati è stato quasi sempre presente al Var in tutte le Finali importanti. A Cagliari quest'anno ho avuto modo di correggere due miei errori grazie ad arbitro giovane al suo primo anno.

Il tema del fallo di mano è un tema veramente molto complesso, credo che dovremmo accettare che questo gioco non è perfetto, non è come il tennis che la palla è dentro o fuori. E' uno sport con sfumature fatto di interpretazioni da parte dei giocatori, allenatori, arbitri ecc. Dobbiamo andare sempre di più verso il considerare naturali interventi di giocatori.

Stiamo accettando tutti col Var il fatto di non avere solo 4 uomini e 8 occhi per vedere e giudicare una partita. Dobbiamo accettarlo, ci sono pro e contro. Non sarebbe pensabile tornare indietro.

Ci sono prestazioni positive e negative degli arbitri, ma bisogna sempre avere rispetto e usare i giusti toni. Parlare di calcio e conoscere il calcio è importantissimo, è tutto per il mio e il nostro miglioramento. Infatti, da diversi anni abbiamo modo di lavorare con i match analyst facendi riunioni continue tecnico tattico".