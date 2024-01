L'arbitro anonimo a Le Iene: "Grave errore ai danni del Napoli con il rosso a Simeone in Supercoppa"

Dopo il clamore mediatico destato dallo scorso servizio - in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia - l'AIA, l'associazione arbitri, ha parlato di accuse inaccettabili e illazioni in forma anonima e Gianluca Rocchi, designatore, ha convocato tutta la sua squadra di arbitri e assistenti per una riunione.

Nel video in onda stasera, martedì 30 gennaio, in prima serata, su Italia 1, Filippo Roma è tornato sul tema con delle novità: l'arbitro anonimo parla di nuovo aggiungendo altri dettagli e un resoconto della riunione organizzata da Rocchi.

Inviato: Che dicono i tuoi colleghi dell'intervista?

Arbitro anonimo: "Ce ne sono tanti che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dell'arbitro anonimo e hanno condiviso i contenuti espressi nel servizio. Rocchi il giorno dopo il servizio ha convocato una riunione con tutti i componenti della Commissione Arbitri nazionale per le ore 19, eravamo all'incirca 160, tutti collegati via zoom".

Inviato: E cosa ha detto il designatore?

Arbitro anonimo: "Sembrava provato per il servizio andato in onda, l'ennesimo attacco che viene fatto agli arbitri dall'esterno. Ci ha invitato a non farci coinvolgere emotivamente, e ad andare in campo mettendoci gli attributi e dimostrando il nostro valore. Per il resto lui dice che è solo una messa in scena, una roba mediatica per attaccare la sua persona e gli arbitri. Ma ha detto anche che, nel caso la talpa dovesse davvero esistere, prima della fine della stagione andrà da lui, chiederà scusa e dirà che ha fatto una c***ata".

Inviato: Tu hai intenzione di chiedere scusa a Rocchi?

Arbitro anonimo: "No, assolutamente no, perché ci sono state tante situazioni che purtroppo non vengono portate alla luce".

Inviato: Quindi non ti farai avanti con l'associazione arbitri?

Arbitro anonimo: "No perché so a cosa andrei incontro: alla radiazione. Aver parlato anche anonimamente è già tanto, per cercare di far emergere i problemi che abbiamo all'interno di questo ambiente. Tutti hanno ben chiaro che se ci avessi messo la faccia avrei già terminato mio percorso in serie A".

Inviato: Dopo la tua intervista diminuiranno gli errori arbitrali in campo e al Var?

Arbitro anonimo: "Lo spero vivamente, anche perché la sera precedente al servizio delle Iene c'è stata la finale di Supercoppa italiana Inter-Napoli, e tra vari episodi c'è stata un'espulsione dovuta a una doppia ammonizione del giocatore del Napoli, Simeone. La prima ammonizione che lo riguarda è stata chiaramente un errore, in quanto il fallo del giocatore del Napoli è stato un semplice fallo, che invece l'arbitro ha ritenuto di sanzionare con un cartellino giallo, a mio parere ingiustificato visto il tipo di azione e d'intervento per nulla pericoloso. L'ammonizione era del tutto fuori luogo".