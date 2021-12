L'appello di De Giovanni: "Napoli, intervieni subito sul mercato per puntare alla Champions"

Napoli calcio - Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com": "Fare il bilancio di una stagione dal risultato finale, come si fa in contabilità, dovrebbe essere più o meno semplice e tutto sommato soddisfacente. Il Napoli, che non e' entrato in Champions, si è consolidato tra le prime 4, a sette punti dalla prima in classifica, traguardo che tutti avremmo sottoscritto volentieri ad inizio stagione. Rimane però il filmato, non la fotografia, che rappresenta una realtà ben diversa, di un inizio di stagione straordinario, con 10 vittorie ed 1 pareggio nelle prime 11 giornate, e rappresenta una squadra che fino ad 8 giornate fa aveva 7 punti di vantaggio sull'Inter, mentre adesso ha 7 punti in meno dei nerazzurri. Ciò significa che l'Inter ha recuperato sul Napoli 14 punti in 8 giornate. Questo dato non puo' sfuggire e deve essere di monito al Napoli e a tutta la societa'. Ci avviciniamo al mese di gennaio, quando ci sara' una partita di importanza nodale, cruciale, che e' quella con la Juventus. I bianconeri sono in crescita. La Juventus, in ogni caso, arriverà tra le prime 4. Qualsiasi sia l'andamento della squadra, i balbettamenti, le presenze e le assenze, sappiamo che la Juventus arriverà tra le prime 4. Questo significa che, posto che l'Inter e' al di fuori della portata degli azzurri, il Napoli, il Milan e l'Atalanta si giocheranno le chances di qualificarsi alla prossima Champions. Ci sono dunque, tre squadre per due posti. Il Napoli ha perso con l'Atalanta, ha vinto con il Milan e deve giocare con la Juventus. Questa sfida, contro i bianconeri, gli azzurri l'affrontano senza 7 titolari. A mercato aperto il Napoli ha il dovere di riempire immediatamente la casella lasciata libera da Manolas. E poi possibilmente va risolta la questione Ghoulam, che ormai non viene impiegato per piu' di 5 minuti ed anche quando manca Mario Rui non viene preso in considerazione per ricoprire il ruolo di titolare. Non e' possibile sostenere che Ghoulam e' tenuto in adeguata considerazione, oltre ad essere recuperato. A detta sua sta bene, ma e' un dato di fatto che l'allenatore non lo fa giocare. Il Napoli, purtroppo, non avendo un settore giovanile pronto a proporre giocatori pronti ad alti livelli per la prima squadra, deve per forza tornare sul mercato. A mio avviso non bisogna intervenire all'ultimo momento utile, com'e' accaduto con Anguissa, quando il Fulham ha ritenuto conveniente darlo via per alleggerirsi di uno stipendio. Questa situazione potrebbe verificarsi nuovamente per un difensore o per un terzino a fine mercato, quando pero' i giochi saranno troppo avanti ed il Napoli avra' già giocato contro la Juventus ed avra' giocato altre partite che possono sembrare facili sulla carta ma non lo sono. Lo abbiamo visto con Spezia ed Empoli. Il bilancio, finora, puo' essere ritenuto positivo, ma e' di medio termine per cui non conta niente. Il Napoli ha il dovere di attrezzarsi nella maniera adeguata per centrare l'unico obiettivo minimo, ma anche massimo, che e' quello di qualificarsi alla prossima Champions League. La societa', la squadra, tutti, devono muoversi nella stessa direzione. Con la Coppa d'Africa il Napoli perde 4 titolari, il covid sta tenendo fuori Insigne e Fabian Ruiz, e Mario Rui e' squalificato. Andare a Torino senza 7 titolari su 11 e' preoccupante e per questo bisogna porre rimedio".