L'aneddoto di Cannella a CN24: "A Modena visionai un ragazzino che giocava a calcetto: era Berardi"

L'agente Giuseppe Cannella è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live:

In questo momento è difficile affrontare il Napoli ma il calcio è bello perchè ogni partita è a sè, con episodi che possono essere decisivi. Il Sassuolo non ha trovato il passo dello scorso anno ma nelle ultime partite hanno ritrovato alcuni singoli: c'è Frattesi che a me piace tantissimo. Insomma una partita da affrontare cpon le giuste cautele.

Turn over? Spalletti con le battute gestisce lo spogliatoio: da toscano crea armonia. Difficile non far giocare Osimhen. Il compito lo conosce bene anche Simeone: provo ad immaginare un ambiente felice e sorridente. Musi lunghi non ce ne sono, potete stare tranquilli.

Carriera di Berardi? Ti racconto un aneddoto. Sono stato nel Modena con Caliendo anni fa: diedi un'occhiata ad un ragazzino che giocava a calcetto, che tutti mi consigliavano. Era un bambino calabrese che per motivi di famiglia si era trasferita in Emilia. Si vedeva che aveva i numeri. Feci di tutto per accaparrarmelo ma purtroppo noi del Modena eravamo un po' vittima di una gestione scellerata. Il presidente del sassuolo, padrone della Mapei, aveva uno strapotere economico. La famiglia scelse il Sassuolo che lo ha coccolato per anni, lo ha fatto crescere. Berardi ha pagato il non andare alla Juventus per i rapporti che tutti conosciamo tra le due società. Non è stata certa colpa sua il mancato approccio a grandi club.