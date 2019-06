Spada (agente): "Napoli piazza giusta per James Rodriguez, il Real ha bisogno di vendere”

In diretta a Radio CRC, è intervenuto Federico Spada, agente:

“In Colombia si parla molto poco del tema James Rodriguez, si parla molto della Coppa America, del nuovo allenatore della nazionale colombiana. Quello che posso dire è che James deve fare un passo indietro, tra Real Madrid e Bayern è stato un'ottima riserva, deve andare ad uno scalino più basso e penso che il Napoli sia la piazza giusta. Al Bayern Monaco, non ha avuto spazio, sapeva già di non volerlo comprare, ma sarebbe stato un titolare se avesse avuto meno competizione in quel ruolo. In un progetto convincente e interessante come quello del Napoli, James calzerebbe a pennello. Tifosi che vivono per il calcio, piazza caliente che ricorda quella Colombiana, sarebbe perfetto. Non verserei 55 milioni, attorno ai 40 ci siamo. Il Real Madrid ha comprato già effettuato cinque acquisti, quindi ha bisogno di vendere. Sappiamo come è andata con Zidane, ha giochicchiato, ma ha avuto il suo miglior periodo con Ancelotti”.