L'agente Giuffredi annuncia: "Mazzarri passa al 3-5-2? Ha già deciso il modulo fino a fine anno, ecco quale"

Ultime news SSC Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano, Mario Rui, Di Lorenzo e Gaetano, eccone un estratto sul modulo e sull'acquisto di Mazzocchi:

"L’arrivo di Mazzocchi? A me fa piacere che un ragazzo di Napoli abbia realizzato il suo sogno. Mi fa molto piacere conoscendo il ragazzo. Del perché è stata fatta la scelta di prendere questo giocatore, io non lo so. Mazzarri per me non giocherà col 3-5-2 suo. Sento le persone che parlano di un’alternativa di modulo. Il modulo resterà questo fino a fine anno. Il fatto che tanta gente dica che Mazzocchi sia stato preso per un cambio modulo, io sono convinto che non succederà mai. Il Napoli giocherà col 4-3-3. Andava preso un altro terzino, numericamente era una scelta giusta. È una mia opinione, il Napoli non cambierà modulo".