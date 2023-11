L'agente di Mario Rui: "Posso litigare cento volte con De Laurentiis, ma lo ringrazio per un motivo" | VIDEO CN24

Amiche e amici di CalcioNapoli24, ieri allo stadio Diego Armando Maradona ha avuto luogo la presentazione del libro "La strada di un sogno: la mia vita da procuratore" (Cairo Editore, pagg. 160, euro 16, prefazione di Maurizio de Giovanni), da parte dell’agente Mario Giuffredi. Con il procuratore sono intervenuti lo scrittore Maurizio De Giovanni ed il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che firma la postfazione del libro.

Erano presenti il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, il ds azzurro Mauro Meluso, il capo area scouting Maurizio Micheli, i calciatori azzurri Mario Rui, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, il ds del Frosinone Guido Angelozzi, l'allenatore del Taranto Eziolino Capuano, gli agenti Stefano Antonelli e Marco Sommella, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il centrocampista della Vis Pesaro Mirko Valdifiori, l'ex centrocampista del Messina Carmine Coppola e il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani.

Giuffredi: "Devo dire sempre grazie al presidente, posso litigare cento volte e dirci le parole, ma il rispetto e l'ammirazione verso di lui sarà sempre infinita: mi ha sempre rispettato, una cosa che mi dà fastidio e che non accetto è che i giocatori vedono Napoli come un punto transitorio e non come arrivo. Non permetterò mai a nessuno, noi siamo il club più bello del mondo per tanti aspetti, i giocatori dovrebbero correre quando il Napoli chiama. Tanti non lo conoscono come club, è organizzatissimo e paga puntuale: gli altri per farti pagare devi penare. Cura l'aspetto legale come nessuno, sono avanti sotto tanti punti di vista. Ma mi dà fastidio i giocatori che vedono Napoli come un punto di passaggio, è un club che nell'era De Laurentiis ha fatto tantissimo ed i giocatori devono rispettare sempre uno dei club più prestigiosi al mondo"