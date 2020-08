L'agente Canovi: "PSG in difficoltà contabili, escludo possa permettersi Koulibaly. Gabriel? Ecco che giocatore è"

Notizie Napoli calcio. Dario Canovi, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il PSG in questo momento ha difficoltà contabili, per questo tendo ad escludere che possa essere tra i competitor per Koulibaly, avendo già fatto una spesa grossa per Icardi, e non ci sono grossi giocatori in uscita che giustificherebbero l’acquisto. Conoscendo la mentalità e le ambizioni del PSG, ovviamente ci si può aspettare di tutto. Faccio i complimenti al Napoli per come sta affrontando il mercato. Gabriel? È un giocatore diverso dal senegalese”.