Kvaratskhelia: "Vi racconto un aneddoto su Messi alla cerimonia del Pallone d'Oro. Ronaldo? Un idolo, che emozioni i suoi gol!"

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale georgiana:

"Messi? Alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro era seduto alla mia destra. Durante la pausa pubblicitaria ci hanno detto di non muoverci, ma all'improvviso si è alzato ed è venuto verso di me, non capivo cosa stesse succedendo, ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano. Lo apprezzo moltissimo, è una persona straordinaria.

Ronaldo? Quando hai Messi come rivale storico essere allo stesso livello sempre è estremamente difficile, ecco perché l'ho adorato. Ha vinto tutto con la sua professionalità, per me era un idolo, mi regalava tantissime emozioni con i suoi gol.

Rafa Leao? E' difficile trovare un uomo come lui nel calcio. Quando non segnavo un gol da molto tempo e poi ho segnato, mi ha scritto e si è congratulato con me. Gli auguro tutto il meglio. Come persona super".