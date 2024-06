Kvaratskhelia nella Georgia non gioca sulla fascia, Sagnol: "Al centro è più decisivo"

Dopo le dimissioni dell’allenatore Vladimir Weiss, il compito principale del tecnico Sagnol è stato quello di ricostruire la squadra sotto il profilo mentale dopo la mancata qualificazione a Euro 2020. Si stava già sviluppando un gruppo di talento, guidato dalla stella del Napoli Kvaratskhelia. La Georgia gioca con il 5-3-2, che dà modo a Kvara di giocare liberamente, allargandosi ma anche come seconda punta. A 23 anni, l’attaccante del Napoli è già il calciatore georgiano più famoso della storia della sua Nazionale. A Napoli è considerato un eroe, la città gli ha anche dedicato il soprannome “Kvaradona”.

Nonostante abbia vinto come Mvp della Serie A lo scorso anno, molti tifosi europei e nel mondo non lo conoscono ancora bene come tipo di calciatore. Il suo punto di forza è il dribbling, è ambidestro ed è molto veloce nello stretto. Nel Napoli gioca a sinistra, ma Sagnol lo utilizza diversamente: «Negli ultimi due anni abbiamo lavorato per farlo giocare più centralmente quando abbiamo il controllo del pallone, perché può segnare molti gol e fornire molti assist. È stato fondamentale avere questo tipo di giocatore in attacco, perché non ho molti calciatori come lui» ha dichiarato il tecnico.