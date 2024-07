Kvaratskhelia-Napoli, Schira: "Pronto contratto fino al 2029, clausola e aumento importante"

Calciomercato Napoli, attese novità per il futuro di Kvaratskhelia ora che è finita la sua esperienza a Euro 2024. Lo conferma anche l’esperto di mercato Nicolò Schira.

Calciomercato Napoli, novità per Kvaratskhelia

"Atteso un nuovo giro di colloqui tra il Napoli e l'agente di Khvicha Kvaratskhelia per discutere del suo futuro. Il Napoli lo considera un giocatore fondamentale e incedibile. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 con un importante aumento di stipendio e una clausola rescissoria per mantenere Kvara, che ha una ricca offerta dal PSG", scrive via social.