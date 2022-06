Kvaratskhelia: "Spalletti mi ha convinto a scegliere Napoli. Numero di maglia? Ho due preferenze"

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista con Nobel Arustamyan. Il nuovo giocatore del Napoli ha parlato della sua prossima avventura in azzurro e come è nata l'idea di accettare la proposta del club di De Laurentiis.

Intervista Kvaratskhelia

Kvaratskhelia: Spalletti mi ha convinto ad accettare Napoli

Ecco le parole del giocatore georgiano Kvicha Kvaratskhelia. L'intervista comincia subito con una domanda diretta: cosa ti ha detto Spalletti? Poco prima, infatti, l'agente aveva rivelato di un accordo con la Juventus e che solo la telefonata di Spalletti lo aveva convinto a rifiutare la Juve e scegliere Napoli.

Kvaratskhelia risponde: "Com'è andata con Spalletti? È andata bene, abbiamo parlato, lui mi ha detto che voleva lavorare con me e anche io voglio imparare molto da lui, perché sono ancora giovane. Sono stato molto contento e dopo averlo sentito parlare così, ho deciso di accettare".

"Dopo l’addio al Rubin ero con la nazionale, il mio agente mi ha chiamato dall’Italia e mi ha detto delle offerte che c’erano. Non è stato facile per me, bisogna sempre scegliere la squadra migliore per te. A volte ci sono squadre forti che però poi non sono quelle giuste per il tuo futuro.

L'intervista continua e Kvaratskhelia parla di Miranchuk, calciatore russo dell'Atalanta: "Ho avuto modo di parlare con Miranchuk, mi ha spiegato quanto sia duro il lavoro fatto in allenamento in Serie A. Mi ha spiegato che per un calciatore russo i ritmi in Italia sono molto alti. Ma io mi sento pronto a giocare in Serie A".

Numero di maglia Kvaratskhelia

Quale sarà il numero di maglia di Kvaratskhelia? Lui risponde così: "Non ho ancora preso una decisione. Ho pensato di prendere il 7, o forse il 77, il 17. Potrebbe anche essere il numero 18. Non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona".

Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran calciatore".

Kvaratskhelia si è anche divertito a rispondere ad un quiz su Diego Armando Maradona, dimostrando di conoscere abbastanza bene l'eterno campione argentino.

La fidanzata di Kvaratskhelia

La fidanzata di Kvaratskhelia

L'intervistatore chiede a Kvaratskhelia della sua fidanzata (qui nella foto) e il calciatore risponde: "Lei per adesso non verrà con me in Italia, deve studiare e non c'è tempo per questo. Io avrò bisogno di stare tranquillo e concentrato, tutti sanno che per un calciatore non è semplice avere una fidanzata. Naturalmente ci sentiremo su Whatsapp, quando avrò tempo. Sposarci? Per adesso no, lei sa bene che avrò molto da fare. La mia ragazza si chiama Nitsa, studia Medicina".

Intervista a Kvaratskhelia

Kvaratskhelia

Infine, nell'intervista a Kvaratskhelia anche una parentesi sulla guerra Russia-Ucraina, scoppiata quando lui giocava ancora nel Rubin Kazan:

"Quando è scoppiata la guerra c’era paura da parte di tutti. Da parte mia, della mia famiglia. Ho parlato con i compagni e mi hanno detto di scegliere il meglio per me, la vita era la cosa più importante, non potevo restare in Russia ma ho onorato la maglia del Rubin fino alla fine perché loro hanno fatto tanto per me.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli