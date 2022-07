Kvaratskhelia, l'intermediario: "Ha già fatto vedere colpi importanti, Napoli bravo a battere la concorrenza. Su Dybala..."

Notizie Napoli calcio. Cristian Zaccardo, ex difensore ed ora agente, è stato uno degli intermediari della trattativa Kvaratskhelia-Napoli.

Lo stesso Zaccardo ha parlato di Kvaratskhelia e non solo ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Un colpo importante per il Napoli. Ho ammirato tutta la partita degli azzurri, il ragazzo è brillante e ha fatto vedere alcuni dei colpi che ha. Lo conosco da tanto tempo, da diversi anni. Anche se giovedì era un test amichevole, ha fatto vedere le sue qualità. Il Napoli è stato bravo a battere la concorrenza”

Le qualità principali?

“Da due anni ha fatto vedere cose importanti. È tecnico, ha grande dribbling. E palla al piede è molto bravo. Penso e mi auguro che possa diventare tra i migliori nel suo ruolo. Il Napoli ha fatto un grande colpo”.

Dybala è ancora senza squadra…

“È un giocatore importantissimo. Utile a tutte le squadre. Poi ci sono dinamiche di salario, certi parametri che non sono accessibili a tutti. Alzerebbe il tasso qualitativo di qualsiasi squadra”.

Inter, Roma o Napoli: dove lo vede?

“Leggo da voi. All’Inter per il modulo non lo vedrei. Ma in Napoli, Roma e Milan per il sistema di gioco lo vedrei bene”.