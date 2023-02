"Con nessun altro club in Italia", la confessione di Kvaratskhelia fa sognare i tifosi

Ultime notizie sul Napoli che riguardano il calciomercato, perché arrivano le dichiarazioni di Khvicha Kvaratskhelia attraverso la rivelazione del proprio agente Mamuka Jugheli ai nostri microfoni.

Napoli: Kvaratskhelia fa sognare i tifosi

Calciomercato Napoli - Arrivano le dichiarazioni dell'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugheli, che in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato anche delle scelte future di calciomercato del talento del Napoli. Questo quanto rivelato:

Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite del Napoli in Champions League. Ci pensa lui a portare la felicità ai napoletani. Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria".

Sul Real Madrid interessato a Kvaratskhelia e il rinnovo col Napoli:

"C'è molto interesse da parte di altri club, ma Kvara non pensa a nessun altro club. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Ma ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete".