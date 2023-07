Kvaratskhelia, l'ex allenatore: "Khvicha, resta a Napoli perché Garcia ti farà crescere ancora! Non mi preoccupa la striscia senza gol perché..."

Ultime notizie SSC Napoli - Gentilmente concessa a CalcioNapoli24 da GeoTeam, vi riportiamo l'intervista a Leonid Slutsky, ex allenatore di Khvicha Kvaratskhelia ai tempi del Rubin Kazan. Ecco quanto tradotto da CN24:

Khvicha e Napoli. Come giudichi la sua prima stagione in Italia?

"Snche per me è stato un test piuttosto eccitante. Ho capito molto bene che Khvicha è un giocatore senza limiti, cosa che ho detto abbastanza spesso e che ha dimostrato nella sua prima stagione in Italia, ma ero sempre preoccupato per quanto velocemente si sarebbe potuto adattare, e ricordo molto bene le prime partite quando Spalletti è andato in campo e gridava attivamente ai giocatori, ho sentito che si stava rivolgendo a Khvicha, stava dettandogli i movimenti. Nelle prime partite, i primi cambi venivano solitamente effettuati tra il 55° e il 65° minuto. Sembrava che Khvicha avesse un grande potenziale offensivo in attacco, ma fosse meno in grado di svolgere funzioni difensive. Tuttavia, a partire dal 5° o 6° turno di Serie A, quando ho notato che stava iniziando a svolgere compiti difensivi sempre più spesso e correttamente, ed era anche in campo per tutti i 90 minuti, mi sono calmato e ho capito che il problema di adattamento era già stato superato e stava migliorando sempre di più. E il fatto che Khvicha abbia giocato grandi gare fin dalle prime partite, ha giocato un ruolo ancora più importante nella sua crescita. Questo fatto gli ha dato fiducia in se stesso. Quando fai un gol, quando fai un assist, ti è più facile adattarti alla squadra, al suo stile di gioco e al campionato italiano nel suo complesso".

L'ex allenatore di Kvaratskhelia: Slutsky

Dicono sempre che la seconda stagione sia sempre più dura della prima. Che consiglio puoi dargli?

"Sì, è tradizionalmente così. È chiaro che ora lo conoscono meglio, lo affronteranno in modo diverso. Anche questo è già stato visibile verso la fine della stagione. Si è ritenuto che insieme alle partite in nazionale, purtroppo, Kvara abbia accumulato una striscia di 16 partite consecutive senza gol. Certo, la seconda stagione sarà più difficile, ma penso che abbia così tanto e ancora un potenziale inesplorato, così tante giocate, che può ancora sorprendere le persone, che ho il più grande desiderio e gli auguro di competere senza la "sindrome della seconda stagione", anche se deve sudare molto per questo".

Secondo te Khvicha dovrebbe restare a Napoli per la nuova stagione?

"Questo è sempre un problema piuttosto difficile. Dove dovrebbe muoversi il giocatore, quando dovrebbe muoversi. Spesso non dipende dal giocatore, e non solo nel caso di Khvicha. Difficile dire quale giocatore il Napoli deciderà di cedere. È importante quale proposta riceve il club, quale importo gli offre per questo o quel giocatore. In ogni caso Khvicha ormai ha iniziato, è riuscito ad adattarsi ed è adorato in Italia. Conosco molto bene l'allenatore attuale: Rudy Garcia. Insieme al CSKA abbiamo conosciuto il francese quando era al Lille, e questo è l'allenatore che è riuscito a scoprire Eden Hazard. Lui, come Spalletti, può dare molto alla crescita di Khvicha e se Kvaratskhelia resta al Napoli, e credo che resterà al Napoli, avrà la possibilità di crescere ancora di più e dimostrare molto di più nelle fila del Napoli".

L'ultima volta che Khvicha ha segnato o fatto un assist è stato 3 mesi fa. Le sue partite da titolare con il Napoli sono state fenomenali. Perché le statistiche di Khvicha sono state congelate?