Kvaratskhelia, l'ex allenatore: "Il Napoli ha preso un giocatore straordinario, Spalletti la persona giusta per il suo salto di qualità definitivo"

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del Napoli. Intanto, il suo ex allenatore alla Lokomotiv Mosca, Jurij Semin, attualmente al Rostov, svela tutto sul giovane talento georgiano preso dagli azzurri nell'intervista a Il Mattino.

Come lo racconterebbe ai tifosi del Napoli?

«Facile: Kvaratskhelia è un giocatore straordinario».

Cosa le piace di questo ragazzo?

«Vive per il calcio e si vede che ha la passione dentro. D'altra parte suo padre è stato un calciatore professionista e gli ha trasmesso tante. Ma in assoluto Khvicha è un talento puro».

C'è una qualità che spicca più delle altre?

«Ha il dribbling nel sangue. Gli piace saltare uno, due, anche tre avversari e poi puntare verso la porta. È fortissimo con entrambi i piedi, anche se con il destro è decisamente più pericoloso. È abile nel tirare i calci d'angolo e sta migliorando più in generale su tutti i calci piazzati».

Che ragazzo è fuori dal campo?

«Sa cosa vuol dire la parola disciplina. Segue le indicazioni del suo allenatore, è rispettoso e molto attento ai consigli che arrivano da parte dei compagni di squadra più esperti. Sotto questo punto di vista, infatti, è georgiano al 100%».

A Napoli troverà Spalletti, allenatore che lei conosce bene.

«Sono felice che sarà diretto proprio da Luciano, lo stimo molto sia come professionista che come uomo. Con lui Kvaratskhelia non potrà far altro che crescere sotto tutti gli aspetti. E ne approfitto per augurargli il meglio a Napoli, se lo merita. Una cosa è certa: spero di venire un giorno allo stadio Maradona per assistere a una sua gara con la maglia azzurra»