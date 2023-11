Kvaratskhelia, l'agente: "Non posso dire nulla di Garcia, ma anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere contro l'Empoli"

Ultime notizie Napoli - Mamuka Jugeli, agente del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato di vari argomenti interessanti nel programma "SportImedi" in Georgia. A partire, chiaramente, dal suo assistito campione d'Italia.

Chiosa di Mamuka Jugeli sull'ex allenatore del Napoli, l'esonerato Rudi Garcia:

"Non posso dire nulla di Rudi Garcia, anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere contro l'Empoli. De Laurentiis ha un allenatore esperto e molte persone istruite che lavorano in questo club"