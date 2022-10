Kvaratskhelia: "Io non ho limiti! Spalletti maestro, l'amore della gente mi sprona"

Un appuntamento da non perdere in edicola domani sabato 8 ottobre: l'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia si è confessato in una lunga intervista esclusiva con il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini.

Intervista Kvaratskhelia

Dall’impatto straordinario con l’Italia fino ai suoi obiettivi personali e a quelli del Napoli di Spalletti: l’esterno ha raccontato tutti i suoi segreti: “Io non ho limiti". E ancora: "Io e il Napoli cresceremo ancora, sogno lo scudetto. Spalletti maestro, l'amore della gente mi sprona. Guti il mio primo idolo, poi ho scelto Ronaldo. Detesto chi esagera e chi parla troppo".

Napoli: le condizioni di Osimhen, il comunicato

Arrivano le ultime notizie sul Napoli riguardo le condizioni di Victor Osimhen. Il calciatore che ieri non si è allenato per la nascita della figlia è tornato a lavorare parzialmente in gruppo.

Napoli - Questo il comunicato della SSC Napoli sulle condizioni e il rientro di Osimhen in vista anche di Cremonese-Napoli di domenica:

Mattinata di lavoro all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.