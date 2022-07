Kvaratskhelia: "Ho detto sì al Napoli in un secondo, arriveremo in alto! Ecco come mi chiamano nello spogliatoio"

Ultime calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è il grande colpo del mercato estivo del Napoli e il suo sogno fin da bambino è quello di giocare la Champions League. Quest'oggi ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi de Il Mattino, dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro

Ecco un estratto dall'intervista:

A proposito del Napoli: lei era sull'agenda dei più grandi club europei, come mai ha scelto la maglia azzurra?

«Non ho mai avuto dubbi. Appena ho saputo dell'interesse del Napoli non ci ho pensato nemmeno un secondo e ho detto subito di sì».

E dove pensa di poter arrivare con il Napoli?

«Il più in alto possibile, anche perché già da tempo seguivo il Napoli e sapevo che era una grande squadra con tanti calciatori forti».

Ha già superato lo step più difficile legato a come farsi chiamare dai compagni?

«Lo so, il mio nome è molto difficile da imparare, ma ho detto a tutti di chiamarmi Kvara, così non ci sono problemi».

Sarà Kvara anche sulla maglia del Napoli?

«Lì preferisco che ci sia il nome completo, quindi Kvaratskhelia con il numero 77».