Kvaratskhelia-Calzona, retroscena Sky: è stato mandato un segnale

Il Napoli fa 1-1 col Barcellona in Champions League e prima del gol del pari accade un episodio, quello della frustrazione di Kvaratskhelia nei confronti nel nuovo allenatore Calzona al momento del cambio a metà ripresa. Subito campanello d'allarme o situazione che si è già raffreddata?

Kvaratskhelia-Calzona

Kvaratskhelia-Calzona: cosa è accaduto in Napoli-Barcellona

Napoli - Massimo Ugolini di Sky Sport ha dato aggiornamenti sulla situzione Kvaratskhelia-Calzona il giorno dopo Napoli-Barcellona:

"Kvaratskhelia ha mostrato un chiaro disappunto al momento del cambio contro il Barcellona.

Allo stesso modo Calzona, in maniera anche più chiara, ha detto che in campo ci resta chi lo merita in quel momento.

I subentrati hanno fatto un ottimo lavoro e sono stati decisivi, infatti, nella partita di Champions.

Non si mettono in discussione però il talento e le capacità di Kvaratskhelia, avrà subito la possibilità di mettere da parte questa partita".