Kvaratskhelia, il padre: "Darà tutto, non vuole andare via! Ringrazio club e tifosi, a Napoli ci sentiamo a casa" | ESCLUSIVA

Badri Kvaratskhelia, padre dell'attaccante del Napoli Khvicha, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CN24 Live, trasmissione condotta da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano.

Si ringrazia per la collaborazione e la traduzione il collega Kakha Dgebuadze.

"Voglio ribadire che la mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di Khvicha. Sono felicissimo per lo scudetto e salutare voi di CalcioNapoli24 e tutti i tifosi azzurri. Sono contento che sia arrivato il tricolore e la mia famiglia è felicissima che mio figlio giochi in questo club.

Voglio ringraziare la dirigenza del Napoli per l'occasione che ha dato a mio figlio di giocare in Serie A e sono felice che Khvicha stia dando un gran contributo al progetto azzurro.

Siamo felici di vivere a Napoli circondati dal calore della gente e voglio ringraziare tutti i napoletani perchè ci fanno sentire a casa come se stessimo a Tblisi.

Voglio ringraziare nuovamente il club e i tifosi e ribadire che Khvicha non ha alcun problema con il suo stipendio. E' un argomento che non abbiamo mai toccato perchè prima viene il calcio e poi i soldi.

Ringrazio veramente di tutti e mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto anche quest'anno.

Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli

"Ho un messaggio per i tifosi del Napoli"

Voglio che i tifosi del Napoli sappiano che Khvicha non vuole cambiare club e darà tutto per il Napoli.

Mio figlio ha lavorato sodo e merita di essere tra i 30 finalisti per il Pallone d'Oro. E' merito anche del Napoli e dei sui compagni che gli ha permesso di raggiungere questo traguardo.

Qui in Georgia molti tifano per il Real Madrid, ma sono sicuro che quando gli spagnoli affronteranno il Napoli in Champions League, tutti tiferanno per gli azzurri.

Garcia è appena arrivato al Napoli e bisogna aspettare per giudicare il suo lavoro e poi vedremo i risultati".