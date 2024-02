"Quello di gennaio è stato un mercato in cui le squadre che avevano bisogno hanno messo a posto i reparti con dei rinforzi. In Italia è stato fatto qualcosa in più rispetto agli altri campionati”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Fifa e intermediario FA, Cristian Zaccardo, ex calciatore di - tra le altre - Palermo e Milan, campione del mondo con la Nazionale del 2006.

Stasera c’è Milan-Napoli.

“Sarò allo stadio, seguirò la partita in modo particolare. Il Napoli ha bisogno di punti per tornare in zona Champions, il Milan deve avvicinarsi alle prime posizioni”.

Da una parte Leao, dall’altra Kvaratskhelia.

“Due giocatori fortissimi, tra i migliori del campionato italiano. Fanno la differenza per entrambe le squadre. Sempre bello vederli dal vivo. Simpatizzo Milan, vivo a Milano. Però ci tengo anche al Napoli e auguro ad entrambe di conquistare i propri obiettivi”.

Da uomo mercato: facile immaginare che per entrambi arriveranno richieste importanti in estate.

“È ancora presto, c’è tempo. Penso possano essere due calciatori apprezzati tantissimo anche all’estero e allo stesso tempo un vanto per le due proprietà avere calciatori come loro in squadra. Sicuramente potrebbero giocare in qualsiasi club europeo”.