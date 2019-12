Kumbulla, l'agente: "Napoli grande piazza, ma il mio assistito pensa solo a fare bene in campo e al Verona. Giuntoli? Nessuna telefonata"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Gianni Vitali, agente di Kumbulla, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Kumbulla ha fatto molto bene fin qui e fino al momento dell'infortunio. Sta facendo un campionato importante. Napoli? Ho letto di queste voci, piace a parecchi club. E' un 2000 ed è normale che ci si incuriosisca. Napoli è città meravigliosa e ho vissuto lì tre anni.

L'interessamento azzurro fa piacere, ma si ferma ad un giudizio positivo e basta. Noi pensiamo ad essere a disposizione per giocare e crescere. Davanti alla difesa lo escluderei. Ha sempre giocato centrale in una difesa a quattro. Ha sempre giocato da centro destra e sinistra. Può giocare nella difesa a quattro ma anche da centrale in una a tre.

Giuntoli? Persona che conosco da anni, grande direttore e Kumbulla lo incuriosisce ma non ci sono state telefonate. Pronto al grande salto? Difficile dirlo, fino a quando non si è in certe situazioni, non possiamo dirlo. E' andato in ritiro dopo essersi preparato al meglio da solo. Non mi sorprende in niente ma dipende sempre dagli ambienti dove si gioca".