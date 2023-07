Krol: "Sostituto Kim? Schuurs profilo giusto per il Napoli, è come Fort Knox!"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Schuurs? E’ davvero molto bravo, è come Fort Knox. Ce lo vedrei bene a Napoli, perché potrebbe essere una buona soluzione per sostituire Kim. E’ un giocatore giovane e può crescere ancora molto in azzurro”.