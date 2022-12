Ruud Krol, ex difensore olandese del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Maradona ha giocato in altri tempi rispetto a Messi, con spazi diversi sul terreno di gioco. Io adoro Messi, che fa cose che gli altri non fanno e per me la Pulce è il giocatore più forte di tutti. Maradona riusciva a fare giocate incredibili, ma parliamo di un calcio diverso”.